В Таганроге открыли горячую линию для пострадавших при взрыве ракеты

Специалисты сейчас обследуют дома и фиксируют ущерб. Фото: телеграм-канал губернатора Василия Голубева

Власти Таганрога организовали горячую линию для пострадавших при взрыве ракеты 28 июля. Об этом в Telegram проинформировал глава городской администрации Андрей Фатеев.

- Обращаться можно по всем вопросам, - добавил Андрей Фатеев.

Напомним, руководитель мэрии также рекомендовал обращаться по номеру «112» при необходимости временного размещения. Этим вопросом сейчас занимается одна из двух городских комиссий.

Специалисты также обследуют дома, которые находятся в районе места происшествия, фиксируется ущерб.

Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, что на месте падения обломков ракеты работают представители СК. Разбор завалов начнут после завершения следственных действий.

Напомним, вчера, 28 июля, над приморским городом сбили ракету. Части снаряда упали в районе художественного музея и кафе «Чехов сад». Были повреждены несколько построек. Пострадали 16 человек, 10 были госпитализированы, одного пациента выписали утром 29 июля.

АЛЛО!

Телефон горячей линии для пострадавших при взрыве ракеты: 8(8634)43-12-09.

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