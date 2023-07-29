29 июля власти Таганрога отменили все массовые мероприятия

Отменили все массовые мероприятия любого характера Фото: Михаил ФРОЛОВ

Массовые мероприятия отменили в Таганроге. Об этом сегодня, 29 июля, сообщают местные власти.

- Все мероприятия с массовым участием граждан любого характера отменены, - говорится в объявлении.

Напомним, вчера, 28 июля, над приморским городом сбили ракету. Части снаряда упали в районе художественного музея и кафе «Чехов сад». Были повреждены несколько построек, в этом районе сейчас действует режим ЧС.

Известно, что пострадали 16 человек, 10 из них были госпитализированы. В состоянии средней тяжести находились 9 человек, еще один - в тяжелом состоянии сейчас остается в послеоперационной палате. Утром 29 июля был выписан один из пациентов.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, фиксируется ущерб. Потом начнется разбор завалов. Газо- и электроснабжение домов обещают возобновлять поэтапно.

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