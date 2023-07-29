Губернатор рассказал о состоянии пострадавших после взрыва в Таганроге

Утром 29 июля одного из пострадавших выписали Фото: Михаил ФРОЛОВ

После взрыва ракеты в больницах Таганрога остаются несколько человек. Об этом утром 29 июля в Telegram проинформировал глава региона Василий Голубев.

- В медучреждения обратились 16 человек, 10 человек были госпитализированы, в том числе в состоянии средней тяжести - 9, а также один тяжелый, который находится в послеоперационной палате. Утром один человек был выписан, - рассказал Василий Голубев.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Потом начнется разбор завалов, до окончания этих работ на месте будут дежурить медики.

- Пострадавшие получат выплаты, - подчеркнул Василий Голубев.

Добавим, сейчас специалисты проводят поквартирный обход, фиксируя ущерб. Там, где это уже сделано, коммунальные службы приступают к уборке территории. Газо- и электроснабжение домов обещают возобновлять поэтапно.

Напомним, вчера, 28 июля, над Таганрогом сбили украинскую ракету. Части снаряда упали в районе художественного музея и кафе «Чехов сад». Были повреждены несколько построек, в этом районе сейчас действует режим ЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пострадавшие при взрыве ракеты в Таганроге в были ранены осколками стекла

Госпитализировано было 9 человек, детей среди пострадавших нет (подробности)