Пострадавшие при взрыве ракеты в Таганроге в были ранены осколками стекла

Двое пострадавших отказались от госпитализации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Таганроге после ЧП с ракетой пострадавшие в основном обращались за помощью с ранами от осколков стекла. Об этом, ссылаясь на данные медиков, ранее сообщил губернатор Василий Голубев.

По последней информации, всего пострадали 15 человек. На осмотр поступили 12 человек, двое из них отказались от госпитализации. В больнице вчера оставались 9 человек, одной из пациенток с черепно-мозговой травмой провели операцию. Детей среди пострадавших нет.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, вчера, 28 июля, над Таганрогом сбили украинскую ракету. Эту информацию представили в Минобороны России. Известно, что части снаряда упали в районе художественного музея и кафе «Чехов сад». Были повреждены несколько построек, их с утра 29 июля должны обследовать местные власти вместе с сотрудниками УК.

На месте падения снаряда сейчас действует режим ЧС.

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