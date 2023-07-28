Следственный комитет возбудил дело по факту атаки украинской стороной Ростовской области

На месте происшествия работали криминалисты регионального управления СК. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главное следственное управление следственного комитета возбудило уголовное дело по факту атаки украинской стороной Ростовской области. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в социальных сетях.

Дело завели по статье 205 «Террористический акт». По данным следствия, 28 июля воруженные формирования Украины совершили атаку на Таганрог. Была использована атака неустановленного типа, обладающая высокими поражающими свойствами.

В следственном управлении пояснили, что ракета сдетонировала над жилыми кварталами — после чего на них упали осколки. Пострадали 13 человек. Повреждено несколько домов и административные здания.

— В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия, в ближайшее время будет назначены экспертизы. Устанавливаются конкретные подразделения ВСУ и лица из их числа, причастные к этим преступным действиям, — прокомментировали в следственном управлении СК России.

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