Утром 29 июля в Таганроге обследуют постройки, пострадавшие после взрыва ракеты

Администрация совместно с УК проведут осмотр квартир Фото: Артем КИЛЬКИН

С утра 29 июля в Таганроге должны начать обследование построек, пострадавших после падения обломков ракеты. Об этом накануне сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

- С 7 утра комиссия будет проводить работу по обследованию домов. Администрация совместно с УК проведут осмотр квартир, далее материалы будут отрабатываться совместно со Следственным комитетом, - написал в Telegram Андрей Фатеев.

Напомним, вчера, 28 июля, над Таганрогом вбили украинскую ракету. Ее части упали в жилой сектор и повредили несколько построек. В частности, по данным областных властей, оказались разрушены стена и кровля художественного музея, пострадали гаражи и хозпостройки. В окнах и балконах соседнего жилого дома выбило стекла.

Известно, что мэрия Таганрога после случившегося ввела режим ЧС в границах: переулок Лермонтовский, 29, Антона Глушко, 12, Александровская, 48, 59, 62, 68, 70, Итальянский 22, Фрунзе, 37, Лермонтовский, 12, Мечниковский, 11.

Ранее сообщалось о том, что к медикам доставили 12 человек, двое из них отказались от госпитализации. В больницу положили 9 человек, одному провели операцию. Детей среди пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело.

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