В Ростовской области системы ПВО сбили две украинские ракеты

Ракеты сбили над Таганрогом и Азовом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области 28 июля системы ПВО сбили две ракеты над Таганрогом и Азовом. Об этом говорится в телеграм-канале Министерства обороны России.

Известно, что обломки первого снаряда упали на жилой сектор в центре приморского города. После этого в больницы доставили 12 человек, двое из них отказались от госпитализации. 9 человек положили в больницу, одному провели операцию. Детей среди пострадавших нет.

Второй снаряд был сбит около 17:15. Обломки упали в безлюдной местности.

По данным Минобороны России, террористическая атака была совершена переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200.

Добавим, ранее губернатор Василий Голубев призвал земляков к спокойствию, сейчас не следует распространять панику в регионе.

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