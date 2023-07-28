В Ростовской области во время работы ПВО металлический предмет пробил крышу дома

Ранее системы ПВО поразили ракеты над Азовским районом и Таганрогом Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Ростовской области, на территории села Самбек, пробило крышу в одном из домов. Об этом в Telegram около 18 часов вечера 28 июля сообщил губернатор Василий Голубев.

- В Неклиновском районе, в селе Самбек, в доме на Восточной металлическим предметом в 17:28 пробило крышу. Пострадавших нет, - написал Василий Голубев.

Ранее глава региона проинформировал о поражении ракеты системами ПВО в Азовском районе.

До этого взрыв произошел в Таганроге. Там, по данным Минобороны России, обломки сбитой ракеты упали в центр города. Были повреждены постройки, известно о 15 пострадавших.

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