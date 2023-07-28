Губернатор Ростовской области призвал не распространять панику после работы ПВО

В Таганроге обломки снаряда повредили здания, пострадали 15 человек. Фото: телеграм-канал губернатора Василия Голубева

Губернатор Василий Голубев призвал земляков не распространять панику в регионе после того, как системы ПВО сбили украинские снаряды. Свое обращение глава региона опубликовал в Telagram.

- Уважаемые земляки! Настоятельно прошу сохранять здравомыслие и не разгонять панику. Читаю в соцсетях о многочисленных взрывах чуть ли не по всей области. Достоверно известно и подтверждено срабатывание систем ПВО по двум ракетам, - подчеркнул губернатор Василий Голубев.

Напомним, ранее военные сбили украинские ракеты над Таганрогом и Азовским районом.

Известно, что обломки одного из снарядов повредили здания в центре приморского города. Пострадали 15 человек, 9 человек из них находятся в состоянии средней и легкой тяжести.

На месте взрыва в Таганроге сейчас работают спасатели, медики и сотрудники управления СК России по Ростовской области.

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