Следователи выехали в Таганрог к месту падения обломков ракеты

Над городом была сбита украинская ракета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганрог к месту падения обломков ракеты выехали следователи и криминалисты. Об этом 28 июля информирует пресс-служба СК России.

- На место происшествия в Таганроге выехали следователи и криминалисты регионального управления Следственного комитета России, - говорится в сообщении.

Напомним, 28 июля в центре Таганрога, в районе художественного музея и кафе «Чехов сад», произошел взрыв.

Позже в Минобороны России пояснили, что над городом была сбита украинская ракета, обломки которой упали на жилой сектор.

Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, что эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Там сейчас разрушена стена и кровля, также повреждены близлежащие гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного жилого дома.

Известно, что ранения получили 15 человек, 9 пострадавших находятся в состоянии средней и легкой тяжести.

На месте взрыва работают 60 спасателей, задействовано 17 единиц техники.

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