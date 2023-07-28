Стали известны подробности взрыва в Таганроге, произошедшего днем 28 июля

Городские власти планируют ввести режим ЧС в районе происшествия. Фото: телеграм-канал губернатора Василия Голубева

В Ростовской области стали известны подробности взрыва, который произошел в Таганроге сегодня, 28 июля. Комментарии поступили от губернатора Василия Голубева и Минобороны России.

По данным военных, над приморским городом был сбит украинский снаряд. Речь идет о «переоборудованной в ударный вариант зенитной ракете комплекса ПВО С-200».

Как сообщил глава региона, обломки упали в центр города, в районе кафе «Чехов сад» и художественного музея. После этого в музее разрушились стена и кровля, также повреждения получили близлежащие гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного жилого дома.

После этого в больницы доставили 12 человек, двое из них отказались от госпитализации. В больницу положили 9 человек, одному провели операцию. Детей среди пострадавших нет.

Движение транспорта в районе места происшествия сейчас перекрыто. Городские власти планируют ввести режим ЧС на участке, где произошло падение ракеты.

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