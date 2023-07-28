Глава администрации Таганрога рассказал, куда обращаться пострадавшим

В городе принимаются все меры, оказывается помощь пострадавшим. ФОТО: телеграм-канал Василия Голубева

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев сообщил, что в городе принимаются все меры после взрыва 28 июля. Пострадавшим оказывается помощь пострадавшим. Об этом мэр рассказал в своем телеграм-канале.

Фатеев уточнил, что таганрожцы, которым требуется временное размещение, могут позвонить на номер 112, чтобы получить всю необходимую информацию.

Ранее Андрей Фатеев уже сообщил, что в Таганроге были определены две комиссии. Одна занимается поквартирным обходом и выясняет потребность в переезде людей в пункты временного размещения. А вторая ведет восстановительные работы.

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