На несколько минут все остановилось: что жители Таганрога услышали в момент взрыва в центре города

От громкого звука в районе сработали сигнализации. Фото: телеграм-канал губернатора Василия Голубева

В пятницу, 28 июля, жители Таганрога были шокированы взрывом в центре города. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев, у кафе «Чехов сад» предположительно взорвалась ракета. Люди, находившиеся в этот момент в центре города, рассказали читателям «КП — Ростов-на-Дону», что случилось, что слышали и видели и что происходит сейчас.

Когда прогремел взрыв, 30-летняя Татьяна находилась всего в паре кварталов от его эпицентра.

- Я четко слышала этот звук, и от него сработала сигнализация в магазине и у машин, - говорит Татьяна. - Я была в спортивном магазине. У нас ребята из ДНР в это время выбирали кроссовки. Они услышали звук и тоже испугались.

Жительница Таганрога описывает людное место, где произошло ЧП.

- Это в самом центре, на Банковской площади, напротив налоговой. Там ресторан, а за ним малое одноэтажное здание, а с другой стороны музей, - перечисляет собеседница.

Она вспоминает, что, когда прогремел взрыв, город остановился на несколько мгновений.

- Когда прогремело, все замерло ненадолго. Транспорт остановился. А потом быстро все продолжили ехать по своим делам. Маршрутки ходят. Видела, как мимо в больницу проехали уже пять «скорых». Правда, некоторые пенсионерки запаниковали, - рассказывает местная жительница. - А другие люди как работали так и работают.

После того как таганрожцы поняли, что произошло, сразу стали звонить своим близким — узнать, все ли у них в порядке.

- Было несколько минут страшно, когда дочка на звонки не отвечала, - делится Татьяна. - Но сейчас уже все нормально, скоро ее увижу.

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