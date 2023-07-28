Губернатор Василий Голубев: В Ростовской области зафиксировано поражение системы ПВО второй ракеты

Система ПВО сработала в Азовском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Системам противовоздушной обороны Ростовской области 28 июля пришлось отразить уже вторую ракету. Об этом сообщает губернатор донского региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

- Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты - на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются, - кратко сообщил глава региона в сообщении.

Напомним, первая ракета была поражена над Таганрогом около 16 часов в тот же день. По данным Минобороны, это была террористическая атака, совершенная киевским режимов. Военные перехватили ракету в воздухе и сбили - осколки упали на территорию на переулке Лермонтовском. Оказались повреждены расположенный рядом Таганрогский художественный музей, здание кафе, хозяйственные постройки и гаражи.

Так выглядело место ЧП сразу после взрыва. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области.

Пострадали 15 человек - люди получили травмы средней и легкой степени тяжести. 12 увезли на скорой помощи. Девять человек положили в больницу, двое от госпитализации отказались, еще одного пациента обследуют.

На месте ЧП в настоящее время работают 60 спасателей. Привлечено 17 единиц спецтехники. К работе подключили криминалисты следственного комитета.

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