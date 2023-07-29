Разбор завалов в Таганроге начнут после окончания следственных действий

В районе происшествия сейчас фиксируется ущерб. Фото: телеграм-канал губернатора Василия Голубева

Разбор завалов в Таганроге, на месте падения обломков украинской ракеты, начнут после окончания следственных действий. Об этом сегодня, 29 июля, в Telegram сообщил губернатор Василий Голубев.

- Проводятся следственные действия, после их завершения начнется разбор завалов. До окончания этих работ будут дежурить медики. Пострадавшие получат выплаты, - написал Василий Голубев.

По словам главы региона, в районе происшествия местные власти сейчас проводят поквартирный обход, фиксируется ущерб. Там, где проверка уже прошла, работают коммунальные службы. Газо- и электроснабжение домов планируют восстанавливать поэтапно.

Известно, что в границах нескольких улиц был введен режим ЧС.

Добавим, всего после взрыва ракеты в Таганроге пострадали 16 человек, 10 из них были госпитализированы, в том числе 9 были в состоянии средней тяжести, еще один - тяжелый, сейчас он находится в послеоперационной палате. Утром был выписан один из пострадавших.

Напомним, ракету сбили вчера, 28 июля. Части снаряда упали в районе художественного музея и кафе «Чехов сад».

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