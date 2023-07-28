Глава администрации Таганрога подписал постановление о введении режима ЧС и проведении неотложных работ

Комиссия будет проводить работу по обследованию домов. ФОТО: телеграм-канал Василия Голубева

Глава администрации Таганрога подписал постановление, в котором говорится о введении в городе режима ЧС, проведении аварийно-восстановительных и других неотложных работ в районе ЧП. Об этом Андрей Фатеев сообщил в своем телеграм-канале.

Также были определены границы зоны чрезвычайной ситуации. Это переулок Лермонтовский,29, переулок Антона Глушко, 12, улица Александровская, 48, 59, 62, 68, 70, переулок Итальянский, 22, улица Фрунзе, 37, переулок Лермонтовский, 12, переулок Мечниковский, 11.

– Завтра с семи утра комиссия будет проводить работу по обследованию домов. Администрация совместно с УК проведут осмотр квартир, и далее материалы будут отрабатываться совместно со следственным комитетом, – говорится в сообщении.

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