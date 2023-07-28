Глава администрации Таганрога рассказал о ситуации в городе и последствиях взрыва

После взрыва на место ЧП прибыли все экстренные службы. Фото: Сергей Плишенко.

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев рассказал о ситуации в городе после взрыва 28 июля. По его словам, созданы две комиссии, которые уже начали работу.

По словам Фатеева, взрыв произошел в 16.03. С 18 часов распоряжением администрации объявлен режим ЧС. Он уточнил, что он введен локально — «в районе где есть пострадавшие дома».

— На сегодняшний день определены две комиссии. Одна занимается поквартирным обходом, выявляет потребности людей в переезде в пункты временного размещения. Вторая определяет необходимость в технике и ведет работы по восстановлению тех участках, на которых это возможно по разрешению Следственного комитета, — прокомментировал Андрей Фатеев.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что киевский режим совершил террористическую атаку по жилой инфраструктуре Таганрога. Была использована переоборудованная в ударный вариант зенитная ракета комплекса ПВО С-200. Российские средства ПВО обнаружили и перехватили ракету в воздухе. Ее обломки упали на город.

В следственном управлении СК России сообщили, что в результате взрыва пострадали 13 человек. Повреждено несколько строений. По факту атаки возбуждено уголовное дело по статье 205 «Террористический акт».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все завалено, в земле — «воронка»: опубликованы фото с места взрыва в центре Таганрога

Власти показали фото с места взрыва в центре Таганрога. (Подробности)

Минобороны: Обломки сбитой системами ПВО ракеты комплекса С-200 упали на территории Таганрога

В Минобороны сообщили о террористической атаке переоборудованный в ракетный удар. (Подробности)