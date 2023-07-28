Минобороны: Обломки сбитой системами ПВО ракеты комплекса С-200 упали на территории Таганрога

В результате было повреждено несколько зданий. Также есть пострадавшие среди людей.

В Таганроге Ростовской области была совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны России.

В сообщении говорится, что российские ПВО обнаружили украинскую ракету и перехватили ее в воздухе. Ее обломки упали на территории Таганрога. В результате было повреждено несколько зданий. Также есть пострадавшие среди людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На месте взрыва Таганроге введен режим ЧС, об этом сообщил мэр города

После взрыва в Таганроге 28 июля 2023 в мэрии провели оперативный штаб (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На несколько минут все остановилось: что жители Таганрога услышали в момент взрыва в центре города

Что рассказывают жители Таганрога, которые находились в центре города в момент взрыва 28 июля (подробнее)