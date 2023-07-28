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НовостиПроисшествия28 июля 2023 16:11

Минобороны: Обломки сбитой системами ПВО ракеты комплекса С-200 упали на территории Таганрога

В Минобороны сообщили о террористической атаке переоборудованный в ракетный удар
Екатерина ПОПОВА
В результате было повреждено несколько зданий. Также есть пострадавшие среди людей.

В результате было повреждено несколько зданий. Также есть пострадавшие среди людей.

В Таганроге Ростовской области была совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны России.

В сообщении говорится, что российские ПВО обнаружили украинскую ракету и перехватили ее в воздухе. Ее обломки упали на территории Таганрога. В результате было повреждено несколько зданий. Также есть пострадавшие среди людей.

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