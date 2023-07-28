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НовостиПроисшествия28 июля 2023 19:25

МИД РФ: Россия оставляет право жестко ответить на удары по Таганрогу

Захарова призвала международное сообщество выступить с осуждением террористической атаки в Таганроге
Михаил СТРИЖЕВ
На месте работают правоохранители и спасатели. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

На месте работают правоохранители и спасатели. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

Представитель МИФ РФ Мария Захарова сообщила, что Россия осуждает удар украинских войск по инфраструктуре Таганрога. Об этом пишет KP.RU.

— Решительно осуждаем очередные преступные действия киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Она отметила, что военного смысла такие действия не имели. Россия оставляет за собой право на жесткий ответ на террористическую атаку. Она призвала международное сообщество выступить с осуждением этих действий.

Напомним, по данным Министерства обороны, киевский режим совершил атаку по жилую инфраструктуру Таганрога зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. Российские ПВО сбили ракету в воздухе, осколки упали на город. По данным следственного комитета, пострадали 13 человек.

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