Ростовская область была атакована ракетами С-200

В Таганроге части ракеты оказались в жилом секторе. Фото: телеграм-канал губернатора Василия Голубева

Ростовская область была атакована переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200. Об этом сообщили в Минобороны России.

Напомним, вчера, 28 июля, два украинских снаряда сбили над Азовом и Таганрогом.

В Азовском районе обломки упали в безлюдной местности.

В Таганроге части ракеты оказались в жилом секторе. Там пострадали 16 человек, 10 из которых попали в больницы, также были повреждены здания.

По состоянию на утро 29 июля, на месте происшествия в приморском городе еще работают следователи. Местные власти сейчас фиксируют ущерб. После этих работ начнется разбор завалов.

Губернатор Василий Голубев сообщил, что пострадавшие получат выплаты.

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