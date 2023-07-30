Увеличилось число пострадавших, ведется разбор завалов: что происходит в Таганроге 30 июля после взрыва ракеты

Сейчас на месте происшествия задействовали 8 единиц техники. Фото: телеграм-канал главы администрации Таганрога Андрея Фатеева

В Таганроге количество пострадавших от взрыва ракеты увеличилось до 22 человек. Обновленную информацию утром 30 июля предоставил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин.

По данным областных властей, оказались разрушены стена и кровля художественного музея, пострадали гаражи и хозяйственные постройки. В окнах и балконах соседнего жилого дома выбило стекла.

При взрыве пострадало более двух десятков человек. Фото: телеграм-канал Василия Голубева

Сколько пострадавших при взрыве в Таганроге

- По состоянию на утро 30 июля, 22 человека обратились в медучреждения, в том числе один ребенок. Он обратился к медикам накануне, после того, как упал с велосипеда и получил ушиб, добавил Сергей Тюрин. - В настоящее время в больнице по прежнему остаются девять человек. Состояние пациентов - средней степени тяжести.

Что сейчас происходит на месте взрыва в Таганроге

Представитель донского правительства добавил, что сейчас на месте происшествия ведется разбор завалов. В работах задействовано восемь единиц техники.

Параллельно с этим специальная комиссия продолжает обследование домов. Там же находятся и медики. Власти добавили, что автомобили скорой помощи должны будут дежурить на месте до завершения всех работ.

На месте взрыва локально введен режим ЧС. Фото: СУ СК по Ростовской области

Положены ли выплаты пострадавшим при взрыве в Таганроге

Известно, что от 9 жителей Дона уже поступили заявления на единовременное пособие по утрате здоровья в результате ЧС. Еще семь жителей города получили консультации.

Кроме того, 18 человек обратились с заявлениями на выплату материальной помощи и на оказание помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. Работа по приему заявлений продолжается.

Как заявили в мэрии Таганрога, прием документов запланирован на 31 июля 2023 года.

Куда звонить пострадавшим при взрыве в Таганроге

Ранее в приморском Таганроге открыли горячую линию для пострадавших. Как сообщил глава администрации города Андрей Фатеев, по всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (8634) 43-12-09.

Также звонки по поводу материальной помощи принимают и в двух городских организациях Таганрога - в Управлении социальной защиты населения города по телефону: 8 (8634) 47-72-18, а также в Управлении защиты от ЧС населения и территории города Таганрога по номеру: 8(8634) 37-50-88.

На месте работали 60 спасателей. Фото: телеграм-канал Василия Голубева

Что на самом деле произошло в Таганроге 28 июля 2023

Напомним, в пятницу, 28 июля, над Таганрогом сбили украинский снаряд. Речь идет о «переоборудованной в ударный вариант зенитной ракете комплекса ПВО С-200». Эта информация ранее поступила от Минобороны России. Известно, что части ракеты упали на жилой сектор и повредили несколько построек. В настоящее время в районе места происшествия действует режим ЧС. Возбуждено уголовное дело.

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