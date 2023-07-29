Как Таганрог приходит в себя после взрыва украинской ракеты, перехваченной средствами российских ПВО

Небольшой Таганрог — родина писателя Чехова и актрисы Раневской - постепенно приходит в себя после ЧП. Фото: Екатерина ПОПОВА

Небольшой приморский Таганрог — родина писателя Чехова и актрисы Раневской - постепенно приходит в себя после ЧП, которое произошло накануне, 28 июля. Около четырех часов вечера в городе раздался грохот, а в центре взвыли сигнализации.

Осколки коммунальщики еще не успели убрать. Фото: Екатерина ПОПОВА

ВЫЛЕТЕЛИ СТЕКЛА В ОКНАХ

Как позже расскажет губернатор Ростовской области, сработала система ПВО — предположительно, взорвалась ракета. Осколками были разрушены часть здания художественного музея, названное в честь писателя кафе, хозяйственные постройки, а в окрестных домах вылетела часть стекол в окнах.

В эпицентре происшествия, по последним данным, оказались 16 человек, десять из которых госпитализировали. Одну женщину с черепно-мозговой травмой в тот же вечер прооперировали медики. Другого пострадавшего утром выписали из больницы. Людей ранило осколками, большинство из них получили легкие травмы.

Всю ночь и следующий день, 29 июля, медики скорой помощи дежурят на месте завалов, которые разбирают спасатели. Работают и следователи. В той части города, где произошло ЧП, ввели режим ЧС.

На фасаде самого здания лишь слегка обвалилась штукатурка. Фото: Екатерина ПОПОВА

По словам губернатора, все пострадавшие получат материальную помощь. Для жителей работают сразу три номера горячей линии. Также можно звонить на 112.

- Администрация совместно с управляющими компаниями проведет осмотр квартир, и далее материалы будут отрабатываться совместно со следственным комитетом, - рассказал мэр города Андрей Фатеев.

Транспорт ходит как обычно Фото: Екатерина ПОПОВА

ПРИЕХАЛИ В ОТПУСК НА НЕДЕЛЮ

Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» отправился на место, чтобы посмотреть, как сейчас живет Таганрог и его жители.

На ж/д вокзале кипит жизнь: кто-то - приезжает, другие - уезжают. Обычная суета. На улицах народ спешит по своим делам - вот школьники бегут с мороженым, а женщина несет пакеты с провизией из супермаркета, общественный транспорт работает как всегда. Через пять минут дожидаюсь трамвай и еду к месту ЧП.

- Я приехала в Таганрог на неделю в отпуск вместе с детьми, - рассказала Тамара, с которой разговорилась по пути. - Мы из Куйбышево, это рядом. Приехали вчера, поселились у родственников. Громкие звуки - да, слышали, пока стараемся в центр не ездить. Но у детей лето, а рядом - пляж и залив. Да и музеев здесь много - через день-два, думаю, попадем.

На фасаде самого здания лишь слегка обвалилась штукатурка. Фото: Екатерина ПОПОВА

ЗЕВАКИ ДЕЛАЮТ ФОТО НА ПАМЯТЬ

К слову, власти приняли решение отменить 29 июля в городе все массовые мероприятия, но народу на улицах меньше не стало. Многие приходят на место ЧП. Вокруг до сих пор сигнальная лента.

Возле Таганрогского художественного музея полно зевак, многие делают фото на память. На фасаде самого здания лишь слегка обвалилась штукатурка, на асфальте виднеются осколки.

У музея на месте ЧП много людей. Фото: Екатерина ПОПОВА

- Абсолютное большинство экспонатов на месте нетронутые, а так, может, и посетителей прибавится - вся страна теперь знает, что у нас такой музей есть, - слышу в толпе.

- Нас хлопками не напугать, - говорит седовласый мужчина, делая очередной кадр. - Потребуется, будем все миром восстанавливать.

В соседнем доме на месте выбитых стекол - целлофан. Фото: Екатерина ПОПОВА

В соседнем доме на месте выбитых стекол - целлофан. Кто-то уже привез рамы на замену.

Коммунальщики же потихоньку стирают с городских улиц все, что напоминает о вчерашних событиях.

В парке многолюдно. Фото: Екатерина ПОПОВА

ВЕРНУЛИСЬ К ПРИВЫЧНОЙ ДЛЯ КУРОРТНОГО ГОРОДА ЖИЗНИ

А на центральной улице Петровской как всегда шумно и многолюдно. Все кафе и магазины снова открыли двери и ждут посетителей, завлекая неоновыми вывесками и музыкой.

Ближе к городскому парку и на набережной полно людей: кто-то выгуливает собачку, влюбленные прогуливаются - кто под ручку, а кто - держась за руки, да и свободную лавочку еще придется поискать - желающих на вакантное место много.

А вот и уличный музыкант собирает свою аудиторию. Фото: Екатерина ПОПОВА

А вот и уличный музыкант собирает свою аудиторию, неподалеку на аккордеоне местная дама играет марш "Прощание славянки", конкуренцию им составляют бронзовые скульптуры из чеховской "Каштанки", у которых каждый по традиции спешит сфотографироваться.

Рядом - томится гнедая лошадка в праздничной упряжке в ожидании маленьких наездников. Фото: Екатерина ПОПОВА

Рядом - томится гнедая лошадка в праздничной упряжке в ожидании маленьких наездников. Но в конкуренцию вступают воздушные шарики - у прилавка с яркими игрушками полно детей и родителей.

Бронзовые скульптуры из чеховской "Каштанки", у которых каждый по традиции спешит сфотографироваться. Фото: Екатерина ПОПОВА

Суббота, у людей выходной. Горожане и гости Таганрога, кажется, уже вернулись к привычной для курортного города жизни.

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