«На месте разбора завалов дежурят медики»: что происходит в Таганроге после взрыва на утро 29 июля 2023, рассказал губернатор

Сейчас проводится поквартирный обход, специалисты фиксируют ущерб. Фото: telegram-канал губернатора Василия Голубева

Утром 29 июля в Таганроге под наблюдением медиков остаются девять пострадавших после срабатывания над территорией Ростовской области ПВО по двум ракетам. Об этом в Telegram сообщил губернатор Василий Голубев.

Что известно о пострадавших после взрыва в Таганроге

- Всего в медучреждения обратились 16 человек, десять из них были госпитализированы, в том числе девять в состоянии средней тяжести, а также один тяжелый, который находится в послеоперационной палате. Утром один человек выписан, - прокомментировал Василий Голубев.

На одном из участков образовалось углубление. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области.

Что сейчас происходит на месте взрыва в Таганроге

Глава региона добавил, что медики будут дежурить на месте происшествия «до окончания разбора завалов».

- Проводятся следственные действия, после их завершения начнется разбор завалов. Пострадавшие получат выплаты, - проинформировал Василий Голубев.

Сейчас проводится поквартирный обход, специалисты фиксируют ущерб. Там, где это уже сделано, коммунальные службы приступают к уборке территории. Газо- и электроснабжение домов будут возобновлять поэтапно.

На одном из участков образовалось углубление. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области.

Что пострадало в Таганроге на месте взрыва

Вчера, 28 июля, над Таганрогом сбили украинский снаряд. Речь идет о «переоборудованной в ударный вариант зенитной ракете комплекса ПВО С-200». Эта информация поступила от Минобороны России.

Известно, что части ракеты упали на жилой сектор и повредили несколько построек. В том числе, по данным областных властей, оказались разрушены стена и кровля художественного музея, пострадали гаражи и хозяйственные постройки. В окнах и балконах соседнего жилого дома выбило стекла.

Повреждены хозяйственные постройки. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области.

Режим ЧС в Таганроге

Мэрия Таганрога на месте происшествия уже ввела режим ЧС. Он действует в границах переулков Лермонтовского, Антона Глушко, Мечниковского, Итальянского, а также улиц Александровской и Фрунзе.

Добавим, сейчас в указанном районе все еще перекрыт проезд для транспорта.

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