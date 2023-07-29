На месте взрыва локально введен режим ЧС. Фото: СУ СК по Ростовской области
Пятница, 28 июля, для Таганрога и жителей Ростовской области, оказалась тревожной. Среди дня, в 16.03, в центре приморского города прогремел взрыв. Да такой силы, что сработали сигнализации — в автомобилях в нескольких кварталах от эпицентра, а поблизости - даже в магазинах. Позже в Министерстве обороны сообщили, что российские ПВО сбили украинскую ракету. Рассказываем, что известно о взрыве в Таганроге а утро 29 июля 2023.
Как сообщил сначала в своем официальном телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев, взорвалась, предположительно, ракета.
При взрыве пострадало более десяти человек, все взрослые. Фото: телеграм-канал Василия Голубева
- Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города, - прокомментировали произошедшее в Министерстве обороны России. - Российскими средствами противовоздушной обороны ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе.
Согласно данным ведомства, именно обломки ракеты и упали на Таганрог. В результате было повреждено несколько зданий, пострадали люди.
Спустя час с небольшим Василий Голубев сообщил о том, что в Ростовской области зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе.
На месте работали 60 спасателей. Фото: телеграм-канал Василия Голубева
Позже стало известно о том, что в селе Самбек Неклиновского района металлическим предметом пробило крышу.
Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушенными оказались стена здания, кровля, гаражи и хозяйственные постройки. От взрывной волны пострадало и здание кафе, которое находится поблизости. В соседней трехэтажке выбило оконные рамы, вылетели стекла.
Фрагменты, найденные следователями на месте взрыва. Фото: СУ СК по Ростовской области
На месте работали 60 спасателей, было задействовано 17 единиц спецтехники.
По уточненной информации, всего в медицинские учреждения доставлено 13 человек с травмами средней и легкой степени тяжести, детей среди пострадавших нет. Из них двое от госпитализации отказались. Девять человек остались в больнице, еще одного обследуют медики. Одной женщине с черепно-мозговой травмой провели операцию.
Как рассказал глава администрации города Андрей Фатеев, с 18.00 в районе взрыва введен режим ЧС. Подписано соответствующее постановление для проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ.
В границы зоны ЧС вошли пострадавшие дома по переулку Лермонтовский, 29, переулку Антона Глушко, 12, улице Александровская, 48, 59, 62, 68, 70, переулку Итальянский, 22, улице Фрунзе, 37, переулку. Лермонтовский, 12, и переулку Мечниковский, 11.
- Завтра с семи утра комиссия будет проводить работу по обследованию домов. Администрация совместно с управляющими компаниями проведет осмотр квартир, и далее материалы будут отрабатываться совместно со следственным комитетом, - рассказал Андрей Фатеев.
После обследования повреждений сотрудниками следкома город приступает к восстановлению. Фото: СУ СК по Ростовской области
Местные жители с пониманием относятся к происходящему. Так, Василий Афанасьевич, который живет на восьмом этаже многоквартирного дома, кроме хлопка ничего не слышал, возможно, потому что окна выходят не в центр, а на море. Сейчас у него дома есть свет, газ и вода, работает интернет и сотовая связь.
– Да, взрыв случился, но мы отдаем отчет в том, что защитники Отечества стоят на страже наших жизней, жертв нет, так что все нормально, – рассказал собеседник.
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