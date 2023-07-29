«Ее спасли доли секунды»: 73-летняя жительница из Таганрога чудом избежала травм от осколков во время взрыва

Осколок пробил окно и чудом не попал в хозяйку квартиры. Фото: Екатерина Каракашева

Пятница, 28 июля, для Екатерины Каракашевой вышла тревожной как и для всех жителей Таганрога. Взрыв в центре города, 16 пострадавших, из которых 10 были госпитализированы, разрушенная стена музея и выбитые окна в жилой трехэтажке - все это на время парализовало жизнь приморского города.

Как вспоминает девушка, в самую первую секунду она услышала громкий звук из центра города такой силы, что не на шутку испугалась.

- Я подскочила, увидела большой столб густого дыма. Поднялся шум — сигнализации сработали в машинах, - вспоминает Екатерина.

Тогда еще никто точно не знал, что именно произошло: не знали о пострадавшем музее и ресторане.

- Я очень испугалась, ведь в том районе, в двухэтажном многоквартирном доме на Александровской улице, живет моя 73-летняя бабушка. Я позвонила ей, а она в трубку плачет: «Катюша, мне что-то попало в окно!», - рассказывает собеседница. - Мне к ней идти минут десять. Я позвонила мужу — он был ближе и сразу поехал к ней. Бабуля сидела перепуганная, рядом с ней были соседи.

К счастью, осколок, пробив стекло, пролетел в кухню и не задел пенсионерку. Фото: Екатерина Каракашева

Когда зашли в квартиру, то увидели: пенсионерке просто повезло — за малым осколок ее не задел.

- Доли секунды, и все закончилось бы иначе. Он влетел в зал, где бабушка спит. В эти минуты она как раз находилась в этой комнате, но за минуту до ЧП вышла заправить белье в стиральную машинку. Вернулась и только стала садиться на диван, как разбилось стекло в окне и в комнату влетел осколок, - рассказывает Екатерина. - К счастью, он пролетел в сторону кухни, не попав в бабушку.

Девушка, приехавшая успокоить родственницу, сфотографировала осколок размером с подошву мужского ботинка.

Сейчас, по ее словам, жители уже пришли в себя, наводят порядок и готовятся делать ремонт.

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