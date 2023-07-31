Что изменится в Ростовской области с 1 августа 2023: повышение пенсий, новые правила для автомобилистов, лимиты на охоту

Рассказываем, что изменится в жизни дончан уже в августе. Фото: Наталья Захарченко

В Ростовской области с 1 августа 2023 начинает действовать ряд нововведений. Работающих пенсионеров ждет перерасчет пенсий, автомобилистов — увеличение утилизационного сбора, а охотников — новые лимиты на добычу промысловых животных. Рассказываем подробнее.

ПЕНСИИ ПОВЫСЯТСЯ

С 1 августа состоится перерасчет пенсии работающих пенсионеров. Речь идет не об индексации, которую работающим пенсионерам не проводят с 2016 года, а о надбавке из расчета накопленных пенсионных коэффициентов за предыдущий год. Размер повышения рассчитывается индивидуально, однако он не может превышать трех пенсионных коэффициентов. Стоимость пенсионного коэффициента в 2023 году составляет 123,77 рубля.

Также с 1 августа пенсионеры, которым исполнится 80 лет, смогут рассчитывать на увеличение пенсии. После дня рождения государство увеличит размер фиксированной выплаты в составе его страховой пенсии в два раза. Надбавку будут начислять автоматически.

Как рассказали в отделении Соцфонда по Ростовской области, на Дону на сегодня живут почти 153 тысячи пенсионеров, достигших 80-летнего возраста.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

Также в первый день последнего месяца лета три изменения начнут действовать для ростовских автолюбителей и шоферов.

Первое: увеличится утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. В среднем ставка будет индексирована в 1,7 - 3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5 - 3,4 раза на легкие коммерческие машины, в 1,7 раза на грузовые. При этом утильсбор на автобусы увеличится в среднем в 2,2 - 4,8 раза, на электробусы - в 8,7 раза. Индексация затронет и новые и уже бывшие в употреблении, ввозимые после 1 августа в страну для перепродажи в течение года машины. Если физлицо ввозит больше одной машины, то полная ставка начинает действовать со второй машины, а с первой, если объем двигателя - более трех литров. Повышение утильсбора не коснется тех, кто вводит авто с двигателем до трех литров для личного пользования: они заплатят по льготному тарифу - 3,4 тысячи рублей за новую машину до трех лет и 5,2 тысячи рублей за авто старше.

Второе, с 22 августа владельцы полисов ОСАГО смогут не подтверждать прохождение техосмотра при подписании нового договора. А иностранные страховые будут теперь отвечать за отказ заключать договор или навязывание дополнительных услуг.

Третье: таксисты и водители в общественном транспорте Ростова и области не будут брать людей с судимостью. При устройстве на работу они должны будут предоставить справку о ее отсутствии. Если выяснится, что водитель все-таки судим, его от поездок отстранят.

ЛИМИТЫ НА ОХОТУ

В Ростовской области С 1 августа 2023 по 1 августа 2024 года установили охотничьи лимиты на добычу барсуков и парнокопытных, это прописано в распоряжении донских властей.

Из 6045 особей европейской косули охотникам выделили 452: 266 взрослых и 186 молодых животных до 1 года. Это около 7,4 % от указанной популяции.

Добыча других категорий распределена так:

- барсук - 75 особей из 2334 или 3,22 % от общей численности;

- олень европейский - 163 особи из 1908 или 8,55 % от численности (122 взрослых животных и 41 животное до 1 года);

- олень пятнистый - 88 особей из 839 или 10,49 % от численности (65 взрослых животных и 23 животных до 1 года);

- лось - 41 особь из 610 или 6,73 % от численности (27 взрослых животных и 14 животных до 1 года);

- лань - 35 особей из 390 или 8,98 % от численности (26 взрослых животных и 9 животных до 1 года).

Уточним, эти лимиты разделили на квоты по районам региона. Решение, в том числе, утверждено приказом Минприроды Ростовской области. Ограничения на добычу ввели «в целях рационального использования охотничьих ресурсов».

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ С ВРАЧОМ

С 1 августа начнет действовать экспериментальный правовой режим. Он позволяет частным медклиникам консультировать пациентов онлайн при повторном обращении. Кроме того, если первичный очный прием был проведен одним врачом, то для дальнейшего наблюдения пациент сможет выбрать любое подразделение этого медучреждения в другом городе или регионе России. Режим также позволит дистанционно корректировать лечение, том числе выписывать рецепты на лекарственные препараты онлайн. В эксперименте участвуют 15 компаний, среди которых — представленные в Ростовской области.

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