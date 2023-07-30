В Ростовской области установили лимиты на добычу оленей, барсуков и косуль

Новые правила будут действовать до 1 августа 2024 года Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Ростовской области установили охотничьи лимиты на добычу барсуков и парнокопытных. Новые правила будут действовать с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года, это прописано в распоряжении донских властей.

Так, самые большие лимиты установлены для европейской косули. Из 6045 особей охотникам выделили 452: 266 взрослых и 186 молодых животных до 1 года. Это около 7,4 % от указанной популяции.

Остальные категории распределились следующим образом:

- барсук - 75 особей из 2334 или 3,22 % от общей численности;

- олень европейский - 163 особи из 1908 или 8,55 % от численности (122 взрослых животных и 41 животное до 1 года);

- олень пятнистый - 88 особей из 839 или 10,49 % от численности (65 взрослых животных и 23 животных до 1 года);

- лось - 41 особь из 610 или 6,73 % от численности (27 взрослых животных и 14 животных до 1 года);

- лань - 35 особей из 390 или 8,98 % от численности (26 взрослых животных и 9 животных до 1 года).

Добавим, указанные лимиты разделили на квоты по районам региона. Решение, в том числе, утверждено приказом Минприроды Ростовской области. Ограничения на добычу ввели «в целях рационального использования охотничьих ресурсов».

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