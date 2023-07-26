Фауну Ростовской области в 2023 году пополнили более 10 тысяч животных

Всего разведением животных на Дону занимаются 15 охотпользователей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области за последние 5 лет количество животных возросло от 4 до 12 %, в зависимости от вида охотничьих ресурсов. В 2023 году фауну региона пополнили более 10 тысяч млекопитающих и птиц, сообщил первый замгубернатора Виктор Гончаров.

- Содержание животных в искусственно созданной среде и их последующее расселение - значительный вклад в сохранение биоразнообразия. Также это одна из основных мер способов увеличения охотничьих ресурсов, - отметил Виктор Гончаров.

По данным Минприроды региона, с начала 2023 года на охотугодьях выпустили 9,1 тысячи уток-крякв, 876 фазанов, 40 благородных оленей, более 30 европейских ланей. Обычно такую работу контролируют специалисты, в том числе ветеринары.

В вольерах сейчас еще остаются благородный и пятнистый олени, лани, косули, муфлоны, маралы, кабаны, фазан, серые куропатки, утки-кряквы, а также серые гуси.

Всего на Дону разведением животных занимаются 15 охотпользователей. Общая площадь угодий составляет 9,4 тысячи га. Один из примеров - хозяйство «Кундрюченское» в Усть-Донецком районе, здесь развивают не только охоту, но и экотуризм.

Добавим, в 2022 году на территории охотничьих хозяйств Дона завезли более 1 млн доз вакцины от бешенства. Препарат, предназначенный для диких животных, раскладывают на природе и в 2023 году, сейчас эта работа продолжается.

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