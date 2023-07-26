Жителям Ростовской области объяснили, почему подорожали огурцы и морковь

На стоимость овощей повлияло увеличение издержек тепличных хозяйств Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на июнь 2023 года в Ростовской области подорожали некоторые овощи и фрукты, также по ряду товаров замедлилось снижение цен. Об этом говорится на сайте ЦБ.

Эксперты выяснили, что на стоимость продуктов повлияли «ослабление рубля и увеличение издержек тепличных хозяйств».

- Подорожала морковь, замедлилось снижение цен на картофель, капусту, свеклу, апельсины, виноград и яблоки. Темпы прироста цен на огурцы и помидоры увеличились в связи с ростом издержек тепличных хозяйств из-за более пасмурной и дождливой погоды, - отмечают аналитики ЦБ.

Наряду с овощами и фруктами также немного подорожали мясо кур, свинина, изделия из птицы и фарш.

Подешевели при этом сахар и мука. Начали продавать больше молока, сейчас на него снизился прирост цен.

Напомним, стоимость продуктов питания на Дону в июне 2023 года увеличилось на 0,76 %, на непродовольственные товары - до 1,50 %. Годовая инфляция в общем возросла до 3,47 %.

- Согласно прогнозу Банка России, с учетом денежно-кредитной политики годовая инфляция по стране достигнет 5-6,5 % в 2023 году, вернется к 4 % в 2024 году и будет находиться вблизи 4 % в дальнейшем, - добавили в Южном ГУ Банка России.

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Речь в основном идет о повышении цен, но при этом отмечается и снижение стоимости некоторых товаров (подробности)