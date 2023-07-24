В июне годовая инфляция в Ростовской области увеличилась до 3,47 %

Цены на Дону изменились меньше, чем в других регионах ЮФО Фото: Олег УКЛАДОВ

Годовая инфляция в Ростовской области в июне 2023 года возросла до 3,47 % после майских значений, которые находились на уровне 3,02 %. Об этом сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

- Меньше всего в округе инфляция увеличилась на Дону. Это в основном связано с налаживанием поставок отдельных овощей из других регионов. Существенно замедлилось годовое снижение цен на картофель, а капуста, подорожавшая в ЮФО в области продолжила дешеветь, - отмечают эксперты.

Стоимость продуктов питания в июне в общем увеличилась на 0,76 %. Стали немного дороже морковь, сахар и мясо. Замедлилось снижение цен на апельсины, виноград и яблоки. Снизились ценники на муку и молоко.

Прирост цен на непродовольственные товары в июне увеличился до 1,50 %.

Добавим, по ЮФО годовая инфляция в июне 2023 года ускорилась до 3,43 %. К этому привели «рост издержек производителей и потребительская активность». По России показатель составил 3,25 %.

- В ближайшие месяцы ожидается рост. Согласно прогнозу Банка России, с учетом денежно-кредитной политики годовая инфляция по стране достигнет 5-6,5 % в 2023 году, вернется к 4 % в 2024 году и будет находиться вблизи 4 % в дальнейшем, - говорится в сообщении Южного ГУ Банка России.

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