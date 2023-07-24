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НовостиЭкономика24 июля 2023 10:49

Жителей Ростова спросят, нужен ли ипподромный комплекс на левом берегу Дона

Под новый объект могут выделить территорию между Восточным шоссе и озером Лиман
Ангелина СКИБА
Специалисты выяснят, насколько жителям Дона интересен конноспортивный отдых

Специалисты выяснят, насколько жителям Дона интересен конноспортивный отдых

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростове-на-Дону и области стартовал опрос о необходимости ипподромного комплекса на левом берегу Дона. Мнением жителей региона поинтересовалась консалтинговая компания из Санкт-Петербурга, сообщает «Город N».

Специалисты хотят выяснить, насколько услуги подобного объекта для спорта и отдыха будут иметь спрос в будущем.

Сообщается, что застроить намерены территорию между Восточным шоссе и озером Лиман. В частности, создать должны ипподром, конноспортивный клуб, аутлет-центр, рестораны, концертно-выставочные пространства, спортивные студии, СПА-центр и многое другое.

Всего в течение двух недель питерская компания опросит 500 человек. Кто заказал такое исследование, не уточняют.

Напомним, ранее журналисты «КП - Ростов-на-Дону» уже сообщали, что конно-спортивный комплекс на левом берегу Дона собираются возвести до 2035 года. Это предусмотрено Генпланом и программой комплексного развития социальной инфраструктуры.

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