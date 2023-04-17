Конноспортивный комплекс на левом берегу Дона в Ростове планируют возвести до 2035 года

Объект планировался к размещению в районе улицы Пойменной Фото: Иван ВИСЛОВ

Конноспортивный комплекс на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону собираются возвести до 2035 года. Это предусмотрено Генпланом и программой комплексного развития социальной инфраструктуры. Соответствующую информацию можно найти на сайте городской администрации.

- Рекомендуется создать не менее 12 тысяч зрительских мест. Средства - областной и городской бюджеты, - указали власти.

Судя по документу, который утвердили еще в начале прошлого года, объект планировался к размещению в районе улицы Пойменной.

При этом в марте 2023 года стало известно о планах по строительству двух новых микрорайонов на территории левобережья. Один из участков площадью 123 га намерены застроить в районе Пойменной, также под жилые дома и другие объекты собираются отдать 62,87 и 33,66 га на пересечении Левобережной и Пойменной. Отметим, окончательное решение по указанным территориям пока не приняли.

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