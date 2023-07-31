Привел жену к врачу и узнал, что болен: У жителя Ростова нашли опасный диагноз

Услышав подозрительные звуки, доктор решила, что в осмотре нуждается не только жена, но и муж. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот уж действительно случайности неслучайны! Иной раз люди годами могут жить и не знать, что в их теле развивается грозная болезнь, теряя драгоценное время на лечение. А 44-летнему ростовчанину повезло. Его недуг, который в своих самых агрессивных формах может привести к непоправимому буквально услышала доктор. Причем мужчина даже не жаловался на здоровье и на прием не записывался — так все удачно сложилось.

Подробности читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в министерстве здравоохранения Ростовской области.

СЛУШАЛА ЖЕНУ, А УСЛЫШАЛА МУЖА

Секрет везения 44-летнего жителя Ростова состоит из двух компонентов — оказаться в нужное время в нужном месте и встретиться с внимательным врачом. А дело было так. Мужчина сопровождал супругу в седьмую городскую больницу — она проходила врачей кабинет за кабинетом во время углубленной диспансеризации. И на счастье ростовчанину разрешили зайти в кабинет доктора вместе с женой.

Во время осмотра супруги врач-терапевт отделения профилактики Ася Славгородская не только внимательно выслушала жалобы пациентки, но и краем уха прислушалась к сидящему поодаль мужчине. Ей показалась подозрительной тяжелая одышка, и доктор предложила ему последовать примеру жены и тоже пройти диспансеризацию.

У мужчины не было жалоб на самочувствие, но раз доктор сказал надо пройти диспансеризацию, ростовчанин все выполнил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовчанин искренне удивился: жалоб-то у него на здоровье особо никаких и не было. Но талончики к врачам и на анализы взял: надо — значит, надо. И, оказалось, не зря. Чутье и опыт врача не подвели: у мужчины выявили симптомы серьезного заболевания, и был установлен диагноз — мерцательная аритмия.

ЧЕМ РАНЬШЕ НАЧАТЬ ЛЕЧИТЬСЯ, ТЕМ ЛУЧШЕ

Не хотим никого пугать, но, если бы мужчина ходил с таким диагнозом без лечения годами, то ни к чему хорошему это бы не привело. Мерцательная аритмия - один из видов нарушений частоты сердцебиений, при котором ритм биения сердца частый и хаотичный.

Если у здорового человека частота сердечных сокращений меняется в зависимости от физических нагрузок, то у пациента с такой патологией сердце отправляется вскачь на ровном месте. В некоторых случаях частота сердечных сокращений может зашкаливать и становиться серьезной угрозой для жизни. Без лечения мерцательная аритмия может спровоцировать стенокардию, тромбоэмболию, ишемический инсульт или даже остановку сердца.

Обследование показало, что у мужчины начала развиваться мерцательная аритмия - грозное заболевание, если его не лечить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благодаря внимательности терапевта пациента взял на учет врач-кардиолог и назначил ему лечение. Поскольку заболевание выявили достаточно рано, прогноз у медиков благоприятный.

- Этот случай показывает насколько необходимо проходить диспансеризацию, даже если нет жалоб на здоровье, - напомнили в донском минздраве. - Диспансеризация в медучреждениях проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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