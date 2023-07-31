Погода на август 2023 в Ростовской области: экстремальная жара, холодный фронт и редкие дожди

Похоже, один только август и будет похож на настоящее ростовское лето. Фото: Наталья Захарченко

Кому не хватало типичной летней ростовской жары в этом году? Получите — распишитесь! После прохладного июня, залитого тропическими ливнями с грозами июля август, наконец, прогреет Ростовскую область до привычной дончанам экстремальной жары. Как говорится, спасибо, что не все лето. Начальник ростовгидрометцентра Елена Назарова рассказала, какой будет погода в последнем месяце лета в донской столице.

По словам Елены Назаровой, август по температурному режиму ожидается около и выше нормы, а по количеству осадков — около нормы.

- В начале и конце первой декады ожидаются дожди, возможны грозы. В середине первой декады месяца осадков не ожидается, - предупреждает руководитель Ростовгидромета.

В первые десять дней августа по ночам ожидается температура от +18 до +23 градусов, по северу и западу столбики термометров в темное время суток будут опускаться до +15. А в дневные часы будет жарко — от +30 до +35, местами будет настоящее пекло — до +39, так что без головного убора и без воды из дома лучше не выходить да и стараться в часы пиковой активности солнца оставаться в помещении и в тени.

К концу первой декады дышать станет чуть легче. Синоптики прогнозируют прохождение холодного атмосферного фронта: температура воздуха должна понизиться до сносных +28-33 градусов днем.

Во второй и третьей декадах будет также жарко, в отдельные дни ожидаются дожди. По ночам может стать прохладнее в зависимости от района — от +14 до +20 градусов тепла. Температура воздуха днем составит +27-33 градуса, а в середине месяца местами до +35.

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