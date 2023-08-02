Плетут маскировочные сети, варят тушенку и варенье: как сотни донских женщин объединились для помощи героям СВО

Сотни жителей помогают, как могут: плетут маскировочные сети, делают закрутки, собирают медикаменты - все отправят на передовую. Фото: личный архив героев

Жизнь Анны Уваровой 20 октября прошлого года полностью изменилась. Она узнала о гибели мужа — 35-летнего Александра. Он был мобилизован и отправился защищать жителей Донбасса 27 сентября. А меньше, чем через месяц в месторасположение наших военных попал снаряд....

«ОН НЕ СТАЛ БЕЖАТЬ КАК ТРУС»

Замкомандира взвода, сержант Александр Уваров первым бросился к горящему танку спасать пацанов, но осколки от следующего снаряда попали ему в спину.

- Он не стал бежать как трус, и я этим очень сильно горжусь. Этим гордится его сын, - говорила со слезами на глазах в октябре овдовевшая Анна Уварова.

Замкомандира взвода сержант Александр Уваров первым бросился к горящему танку спасать экипаж, но погиб от осколков прилетевшего снаряда. Фото: из архива семьи

Только отправив мужа на передовую, Анна вместе с родственниками супруга стали собирать гуманитарную помощь бойцам. Когда пришла горькая весть, работа продолжилась.

И не было дома той гнетущей тишины, от которой можно сойти с ума, - все время суета. Работа кипела: гуманитарную помощь приносили, собранные коробки уносили.

- До апреля я была как в бреду: просто знала, что надо сложить все по коробкам, - говорит Анна. - А потом проснулась и начала действовать. Теперь не собираюсь останавливаться. Нам с единомышленниками стало важно, чтобы мы сами могли вручить помощь солдатам - собрал, закупил и отвез. Теперь хочу пойти дальше и объединить много людей.

Анна и сынок Егор в последний раз видели мужа и папу 27 сентября, супруги говорили по телефону за два дня до того как Александра не стало. Фото: из архива семьи

«БЕЗ СКИДОК НА ПОГОДУ И НАСТРОЕНИЕ»

Весной Анна открыла сбор на маскировочные сети — очень их просили наши бойцы.

- Первую партию импортных мы купили, а оказалось барахло — просвечивают, - вспоминает Анна Уварова. - И мы пришли к выводу, что нужно плести сети самим. Закупаем специальный материал с завода, такой, что тепловизор не берет, - водонепроницаемый и легкий. Сначала брали за основу обычную рыбацкую сеть, но ее надо было укреплять, и стали заказывать спортивную сетку. Она очень удобная и пацанам в использовании, и нам: не плетется, а будто плывет.

Сначала Анна научилась технологии сама по видеосвязи с волонтером из поселка Орловского, а потом научила других. И процесс пошел.

Татьяна Петрова и Александра Цопанова практически каждый день приходят к Анне плести маскировочные сети. Фото: личный архив героев

- Каждый день приходят плести сети без скидок на погоду и настроение мои соседки — Татьяна Петрова, Александра Цопанова и Татьяна Алехина, - рассказывает волонтер. - Потом стали заглядывать девчата от разных организаций. Мы стали ставить стойки для плетения в школах, садиках, на предприятиях и на дому у людей. Даже жители из села Приютное, что находится в Калмыкии, в трех часах езды от нас, вызвались помогать. Отвожу им материал, а они плетут. На сегодня у нас уже открыто 28 пунктов плетения.

С АПРЕЛЯ - ПОЧТИ 400 СЕТЕЙ

Первую раму для плетения установила у себя во дворе Анна, остальные взяли себе приюты для детей и пожилых людей, другие организации. Помогать к ней приходят и местные школьники, и сельские начальники.

За неделю волонтеры плетут до 30 маскировочных сетей, размером 3х6 метров. Волонтеры посчитали, что с апреля их сделали уже почти 400.

У Анны во дворе дверь не закрывается с утра и до ночи - приходят помощники. Фото: Личный архив героя публикации

- Делают наши волонтеры и сухие души, отшивают тактические носилки, эвакуационные стропы разных размеров по запросам ребят, - перечисляет Анна. - Шьют кикимор — это маскировочные костюмы для спецназа, еще делаем нашлемники к ним, перчатки — чтобы был полный комплект.

ВАРЯТ ВАРЕНЬЕ И ШЬЮТ ПОДУШКИ

Помощников — десятки и даже сотни. Например, Вера Сидоренко — бывшая хирургическая медсестра военного госпиталя - тоже не может сидеть сложа руки. Ее внук участвует в спецоперации, а она дома помогает как может — делает закрутки.

Кабачковую икру, варенье. В этом году, хоть и неурожай абрикос, но Вера Михайловна находит сырье. Увидит в городе дерево облепленное фруктами, и просит хозяев продать. Но те, узнавая для чего, разрешают обрывать бесплатно. Так в первую партию для военных женщина накрутила 70 банок.

Вера Сидоренко даже в неурожайный для абрикос год нашла их достаточно для десятков банок варенья. Фото: личный архив героев

Еще одна Анна Богдановна Бедрик из села Сандата варит тушенку и каши. Все эти банки едут на передовую, у нее там сражается сын. Галина Пизик из Сальска собирает травяные чаи — даже прошла специальное обучение, чтобы подбирать полезный и вкусный состав.

Дончанка Елена Глазунова объединила местных рукодельниц: они шьют постельное белье для полевых госпиталей. В последнем заказе — валики и подушки-косточки по выкройкам мастериц. «Косточки» набивают помимо холофайбера еще и поролоновой крошкой - для того, чтобы были более упругими, а раненым было лежать удобнее. С выкройкой пришлось помучиться, но уже пришли первые отзывы из госпиталей — новинка бойцам понравилась.

Под руководством Елены Глазуновой рукодельницы делают постельное белье для госпиталей, в том числе подушки-косточки, удобные для раненых. Фото: личный архив героев

ПОМОГАЮТ ЦЕЛЫЕ ДОМА, УЛИЦЫ И СЕЛА

Многое добровольцы закупают сами, а в приобретении дорогих вещей помогают и предприниматели, и простые люди - целыми многоэтажками, улицами и даже селами.

— Организации или приводят деньги, или чаще оплачивают закупки тканей, спальников, карематов, генератор покупали, — продолжает Анна Уварова. - Я сразу объяснила парням, что тепловизоры или квадрокоптеры мы не потянем. За один тепловизор мы можем сделать сто сетей. А они сейчас, наверное, даже важнее еды.

Анна Бедрик закрывает банки с тушенкой для бойцов. Ее сын тоже на передовой. Фото: личный архив героев

Сейчас добровольцы уже почти закрыли очередной сбор для подразделений десантно-штурмового полка и танкистов. Когда все будет готово — «ГАЗель» отправится практически на передовую.

- Она вмещает тонну, но грузим под три с половиной. В последний раз волонтер Юрий Куликов на своей машине вместе с Еленой Ищенко - она мой главный помощник - отправился в трехдневную поездку — развозил помощь по четырем направлениям, - говорит волонтер. - И, когда его «ласточка» сломалась, пришлось ночевать с ребятами на позиции. Танкисты помогли отремонтировать машину, и он поехал дальше.

Школьники помогают взрослым. Фото: личный архив героев

ПОД ВИДОМ ПОМОЩИ ЗАЛЕЗЛИ В ДОМ

Все эти заботы помогли Анне пережить горе, а теперь стали еще важнее. Вдова с десятилетним сыном Егором живут на пенсию по потере кормильца. Анна решила не выходить пока на работу: сейчас она полезнее здесь, когда собирает гуманитарную помощь, ищет, где купить материалы получше да подешевле, когда 24/7 на телефоне.

Калитка ее двора открывается по сто раз на дню. Однажды кто-то, воспользовавшись доверием хозяйки, проник в дом и вынес оттуда деньги, которые Анна отложила на памятник мужу.

— Обнаружила я это где-то в начале июля. Из шкафа и комода вытащили больше 100 тысяч рублей и ювелирные украшения. Я никогда не могла подумать, что кто-то под видом помощи, может залезть ко мне в дом, — сокрушается Анна.

Жители города часто приходят помочь после работы и до темна плетут маскировочные сети. Фото: личный архив героев

Но рук женщина не опускает. Скоро отправлять очередную партию гуманитарной помощи. Мечтает волонтер объединить разные добровольческие движения района.

- У каждого-то не меньше пятисот человек в группе. И если бы каждая организованно вела сбор отдельно по продуктам, по медикаментам, по инструментам, а мы по сетям, было бы легче, - делится активистка. - А пока работаем как получается.

Рамы для плетения маскировочных сетей стоят в социальных учреждениях и на предприятиях - помогают дети, пожилые, работники разных организаций. Фото: Личный архив героя публикации

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