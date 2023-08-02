Мастер-класс по цигуну, сап-челленд и пенная вечеринка: что посмотреть на фестивале Лотосов в Калмыкии 5-6 августа 2023

В программе - секреты приготовления калмыцкого чая, мастер-класс по народным танцам и многое другое. Фото: пресс-служба администрации главы Республики Калмыкия
Фестиваль лотосов в Калмыкии 5-6 августа 2023 года пройдет сразу в двух местах. Это точки, где местные жители и туристы смогут полюбоваться на максимальное скопление священных цветов. Рассказываем подробнее, что и где можно посмотреть.
ГОРОД ЛАГАНЬ
Суббота, 5 августа
Парк «Мелодия Каспия»
- 8.00-9.00 В гармонии с собой. Утренний сеанс хатха-йоги поможет снять стресс, улучшить сон и отдохнуть после трудовых будней;
- 9.00-11.00 Цигун — дыхание лотоса. Мастер-класс от ведущих практиков древней китайской гимнастики;
- 10.00-18.00 Мастер-класс по старомонгольской письменности «Тодо бичг»;
- 11.00-12.30 Lagan sup challenge. Соревнования по сапсерфингу среди новичков и профессионалов на пляже «Одинокое дерево»;
- 16.00-17.00 «Чемодан сказок». Кукольный спектакль иммерсивного театра из Омска;
- 16.30-19.00 Цигун — дыхание лотоса. Вечерний мастер-класс от ведущих практиков древней китайской гимнастики;
- 17.00-18.00 Пенная вечеринка.
С утра до вечера будут работать футкорд, прокат сапбордов, аквагримеры.
Цветение лотосов - большой праздник в Калмыкии. Фото: пресс-служба администрации главы Республики Калмыкия
Монастырский комплекс «Лагань Ларгьелинг Хурул»
- 9.00-10.30 Торжественный молебен в честь открытия выставки священных буддийских реликвий;
- 10.00-18.00 «Мир буддизма». Выставка священных реликвий — шариры Будды Шакьямуни и ростка священного дерева, экскурсии по хурулу;
- 18.00-19.30 Лекции «Буддийский метод достижения счастья».
Площадь администрации
19.00-22.00 «Гармония лотоса». Концерт с участниками московских групп «Воскресный лайм» и «Летная школа» и представителями калмыцкого андеграунда «D-AXE» и «Pavians».
Воскресенье, 6 августа
Парк «Мелодия Каспия»
- 9.00-10.00 В гармонии с собой. Утренний сеанс хатха-йоги;
9.30-18.00 Открытый турнир по пляжному волейболу, приуроченный к Фестивалю лотосов;
- 10.00-11.30 «Индия рядом с тобой». Акустический концерт индийской музыки известного ситариста из Санкт-Петербурга Степана Христанова;
- 10.00-18.00 Мастер-класс по старомонгольской письменности «Тодо бичг»;
- 16.00-17.00 «Чемодан сказок». Кукольный спектакль иммерсивного театра из Омска;
- 16.30-19.00 Цигун — дыхание лотоса. Вечерний мастер-класс от ведущих практиков древней китайской гимнастики.
С утра до вечера будут работать футкорд, прокат сапбордов, аквагримеры.
Гостей праздника зовут встать на доску и ближе посмотреть на лотосы. Фото: пресс-служба администрации главы Республики Калмыкия
Монастырский комплекс «Лагань Ларгьелинг Хурул»
10.00-18.00 «Мир буддизма». Выставка священных реликвий — шариры Будды Шакьямуни и ростка священного дерева, экскурсии по хурулу.
Площадь администрации
19.00-22.00 Open-air вечеринка «Краски Холи» и «Гармония лотоса» - атмосферный вечер от звезд калмыцкой эстрады и этнопанкгруппы «Hagrin».
СЕЛО ДЖАЛЫКОВО
Суббота, 5 августа
Галсанг хурул
9.00-18.00 — экскурсия по хурулу.
Берег Михайловского водохранилища
- 9.00-18.00 Запуск воздушных змеев;
- 9.00-18.00 Водные прогулки на катере;
- 9.00-20.00 Любование лотосами.
Дом культуры
9.00-18.00
- Мастер-классы по приготовлению калмыцкого чая — джомбы и борцогов;
- Обучение калмыцким танцам;
- Изготовление сувениров из семян лотоса;
- Демонстрация традиционных калмыцких обрядов;
14.00-15.30 Концерт «Песнь о лотосе».
Праздник продлится два дня, чтобы успеть и повеселиться, и полюбоваться природой. Фото: пресс-служба администрации главы Республики Калмыкия
Воскресенье, 6 августа
Галсанг хурул
9.00-18.00 — экскурсия по хурулу.
Берег Михайловского водохранилища
- 8.00-10.00 Древнекитайская гимнастика цигун, медитации;
- 9.00-18.00 Водные прогулки на катере;
- 9.00-20.00 Любование лотосами;
10.00-18.00 Запуск воздушных змеев.
Дом культуры
9.00-18.00
- Мастер-классы по приготовлению калмыцкого чая — джомбы и борцогов;
- Обучение калмыцким танцам;
- Изготовление сувениров из семян лотоса;
- Демонстрация традиционных калмыцких обрядов.
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