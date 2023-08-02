Мастер-класс по цигуну, сап-челленд и пенная вечеринка: что посмотреть на фестивале Лотосов в Калмыкии 5-6 августа 2023

В программе - секреты приготовления калмыцкого чая, мастер-класс по народным танцам и многое другое. Фото: пресс-служба администрации главы Республики Калмыкия

Фестиваль лотосов в Калмыкии 5-6 августа 2023 года пройдет сразу в двух местах. Это точки, где местные жители и туристы смогут полюбоваться на максимальное скопление священных цветов. Рассказываем подробнее, что и где можно посмотреть.

ГОРОД ЛАГАНЬ

Суббота, 5 августа

Парк «Мелодия Каспия»

- 8.00-9.00 В гармонии с собой. Утренний сеанс хатха-йоги поможет снять стресс, улучшить сон и отдохнуть после трудовых будней;

- 9.00-11.00 Цигун — дыхание лотоса. Мастер-класс от ведущих практиков древней китайской гимнастики;

- 10.00-18.00 Мастер-класс по старомонгольской письменности «Тодо бичг»;

- 11.00-12.30 Lagan sup challenge. Соревнования по сапсерфингу среди новичков и профессионалов на пляже «Одинокое дерево»;

- 16.00-17.00 «Чемодан сказок». Кукольный спектакль иммерсивного театра из Омска;

- 16.30-19.00 Цигун — дыхание лотоса. Вечерний мастер-класс от ведущих практиков древней китайской гимнастики;

- 17.00-18.00 Пенная вечеринка.

С утра до вечера будут работать футкорд, прокат сапбордов, аквагримеры.

Цветение лотосов - большой праздник в Калмыкии. Фото: пресс-служба администрации главы Республики Калмыкия

Монастырский комплекс «Лагань Ларгьелинг Хурул»

- 9.00-10.30 Торжественный молебен в честь открытия выставки священных буддийских реликвий;

- 10.00-18.00 «Мир буддизма». Выставка священных реликвий — шариры Будды Шакьямуни и ростка священного дерева, экскурсии по хурулу;

- 18.00-19.30 Лекции «Буддийский метод достижения счастья».

Площадь администрации

19.00-22.00 «Гармония лотоса». Концерт с участниками московских групп «Воскресный лайм» и «Летная школа» и представителями калмыцкого андеграунда «D-AXE» и «Pavians».

Воскресенье, 6 августа

Парк «Мелодия Каспия»

- 9.00-10.00 В гармонии с собой. Утренний сеанс хатха-йоги;

9.30-18.00 Открытый турнир по пляжному волейболу, приуроченный к Фестивалю лотосов;

- 10.00-11.30 «Индия рядом с тобой». Акустический концерт индийской музыки известного ситариста из Санкт-Петербурга Степана Христанова;

- 10.00-18.00 Мастер-класс по старомонгольской письменности «Тодо бичг»;

- 16.00-17.00 «Чемодан сказок». Кукольный спектакль иммерсивного театра из Омска;

- 16.30-19.00 Цигун — дыхание лотоса. Вечерний мастер-класс от ведущих практиков древней китайской гимнастики.

С утра до вечера будут работать футкорд, прокат сапбордов, аквагримеры.

Гостей праздника зовут встать на доску и ближе посмотреть на лотосы. Фото: пресс-служба администрации главы Республики Калмыкия

Монастырский комплекс «Лагань Ларгьелинг Хурул»

10.00-18.00 «Мир буддизма». Выставка священных реликвий — шариры Будды Шакьямуни и ростка священного дерева, экскурсии по хурулу.

Площадь администрации

19.00-22.00 Open-air вечеринка «Краски Холи» и «Гармония лотоса» - атмосферный вечер от звезд калмыцкой эстрады и этнопанкгруппы «Hagrin».

СЕЛО ДЖАЛЫКОВО

Суббота, 5 августа

Галсанг хурул

9.00-18.00 — экскурсия по хурулу.

Берег Михайловского водохранилища

- 9.00-18.00 Запуск воздушных змеев;

- 9.00-18.00 Водные прогулки на катере;

- 9.00-20.00 Любование лотосами.

Дом культуры

9.00-18.00

- Мастер-классы по приготовлению калмыцкого чая — джомбы и борцогов;

- Обучение калмыцким танцам;

- Изготовление сувениров из семян лотоса;

- Демонстрация традиционных калмыцких обрядов;

14.00-15.30 Концерт «Песнь о лотосе».

Праздник продлится два дня, чтобы успеть и повеселиться, и полюбоваться природой. Фото: пресс-служба администрации главы Республики Калмыкия

Воскресенье, 6 августа

Галсанг хурул

9.00-18.00 — экскурсия по хурулу.

Берег Михайловского водохранилища

- 8.00-10.00 Древнекитайская гимнастика цигун, медитации;

- 9.00-18.00 Водные прогулки на катере;

- 9.00-20.00 Любование лотосами;

10.00-18.00 Запуск воздушных змеев.

Дом культуры

9.00-18.00

- Мастер-классы по приготовлению калмыцкого чая — джомбы и борцогов;

- Обучение калмыцким танцам;

- Изготовление сувениров из семян лотоса;

- Демонстрация традиционных калмыцких обрядов.

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