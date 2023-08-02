«Никто, кроме нас!»: о чем сегодня вспоминают ветераны ВДВ из Ростова

Про сотни прыжков с парашютом и десантном братстве рассказали ветераны ВДВ. Фото: Кристина Круговых

2 августа - День ВДВ. Почему девиз «Никто, кроме нас!» это навсегда. Об этом говорим на радио «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» на 89,8 FM.

Гостями программы «Люди в погонах» стали председатель региональной общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» Руслан Шамсудинов и председатель Ростовского отделения «Всероссийской организации военных инвалидов «ВоИн» полковник в отставке Алексей Попович.

Председатель региональной общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» Руслан Шамсудинов. Фото: Кристина Круговых

«ПРЫЖОК СОВЕРШАЕТ ПОПОВИЧ»

- Руслан Шамсудинович, расскажите, как вы попали в ВДВ?

- Наше поколение всегда занималось спортом. В Дагестане все мальчишки обязательно занимаются борьбой и другими видами спорта. Я мечтал стать летчиком. Но на медкомиссии не прошел центрифугу. Уехал в Ростов и поступил в училище, готовившее кадры для тракторного завода.

Там же была секция парашютного спорта. В мае 1980-го на аэродроме в Азове я выполнил три прыжка, а в ноябре был призван в армию и уверенно прошел в Воздушно-десантные войска.

Попал в Псковскую дивизию, в 6-ю роту. Там мы прошли курс молодого бойца. А потом нас перекинули в учебный центр 103 Витебской воздушно-десантной дивизии, где нас готовили непосредственно к отправке в Афганистан.

В Кабуле мы оказались в конце мая 1981 года. Прошло три-четыре месяца. После гибели нашего сержанта, мне присвоили звание младшего сержанта и назначили замкомандира взвода.

- Что именно вспоминаете в этот день, 2 августа? Первый прыжок?

- Многое - и товарищи, и командиры. Кстати, с моим командиром части уже после Афганистана мы много лет дружим семьями. Мне же больше запомнился не первый, а второй прыжок. Первый - это, конечно, событие, восторг, радость. Но во второй раз ты уже знаешь, что именно тебя ждет. Помню, как тогда я неправильно приземлился, и меня по полю протащил парашют.

А вот непосредственно в Афганистане - там мы уже практически не прыгали, перед нами были поставлены другие задачи.

Под одним из фото была подпись – «прыжок совершает Попович». Фото: Личный архив героя публикации

- Кстати, о прыжках. Алексей Максимович, однажды довелось видеть специальное издание для спецназовцев и разведчиков. Раздел был посвящен десантированию. И под одним из фото была подпись – «прыжок совершает Попович». Что это был за прыжок такой особый?

- Фотография была сделана в Уссурийске. На тот момент я же выполнил более 200 прыжков и чувствовал себя опытным - и практически, и теоретически. Свободно лавировал в воздушных потоках. Был готов к любой ситуации в воздухе: знал, как выйти из нее, как руки расположить, как ноги поджимать, чтобы не крутило, и как выйти из «штопора».

Мои товарищи сделали этот снимок и подарили мне. Но подчеркну: какой бы романтичной не казалась эта часть жизни десантников и спецназовцев – у прыжка с парашютом, сколько бы эмоций он не вызывал, изначально сугубо практическая функция - это способ доставки десантника или разведчика к месту выполнения задания.

Это лишь одна небольшая часть из всей программы боевой подготовки десанта и спецназа.

Председатель Ростовского отделения «Всероссийской организации военных инвалидов «ВоИн» полковник в отставке Алексей Попович. Фото: Кристина Круговых

«НИКТО КРОМЕ НАС!»

- У каждого поколения десантников и спецназа – свои испытания. У вас был Афганистан и горячие точки Северного Кавказа. У тех, кто шел следом за вами – своя география…

- Если вернемся к Афганистану, то я бы хотел напомнить об уникальной совместной операции десанта и спецназа – это захват Дворца Амина, - добавил Руслан Шамсудинович. - Равной ей, пожалуй, нет. После Великой Отечественной войны, это была, пожалуй, самая масштабная операция. Была произведена масштабная высадка десанта, и в кратчайшие сроки захвачены все важные объекты и выполнена поставленная задача. Но этой теме и этой операции, пожалуй, можно посвятить отдельную передачу. Или ярчайший – подвиг 6-й роты Псковской десантной дивизии. О которой слагают песни. Они явили миру пример мужества и настоящего десантного братства.

Сила боевого десантного братства - в несокрушимом сплаве, который рождается при выполнении общей задачи, сопряженном с опасностью, риском для жизни. А тем, кто сейчас на передовой, мы желаем скорейшего выполнения поставленных Родиной задач! И вернуться домой живыми! Помните: «Никто, кроме нас!». За ВДВ!

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