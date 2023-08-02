Машины с флагами и не все фонтаны отключили: как Ростов встретил День ВДВ-2023

Сегодня ростовчане отмечают 93-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск. Фото: Алексей БУЛАТОВ

День ВДВ в донской столице в разгаре. И, как уже шутят ростовчане в городских пабликах в соцсетях, хоть фонтаны сегодня и отключили, зато гроза с дождем как по заказу.

Правда, в центре города пока лишь сорвалось несколько капель. А мы прошлись по городу, чтобы посмотреть, как Ростов отмечает 93-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск.

Среди дня в парке Горького встретили одинокую тельняшку. Ростовчанин в голубом берете и с флагом Воздушно-десантных войск за спиной неторопливо идет по тротуару в надежде встретить братьев по духу.

У Публичной библиотеки на пересечении Пушкинской и Университетского никто фонтан не отключал. Но резвится под струями воды пока исключительно детвора.

На Театральной площади красавец-фонтан обезвожен. Скульптуры лягушек и черепах томятся на жаре без воды вместе со всеми ростовчанами.

Идем на набережную и любуемся видом на левый берег Дона с белоснежным стадионом.

Погода сегодня хмурая - над левым берегом тучи. Фото: Екатерина ПОПОВА

На самой набережной пока безлюдно. А под Ворошиловским мостом встретили автомобиль с десантниками в салоне. Из окон — в обе стороны развеваются флаги, посвященные крылатой пехоте. Тут же немало представителей правоохранительных органов обеспечивают безопасность.

В Новочеркасске праздник прошел на новом месте - у памятника воинам, погибшим в Афганистане и Чечне, возле Дворца культуры микрорайона Донской. В завершение митинга собравшиеся почтили память погибших десантников минутой молчания и под залпы оружейного салюта возложили к монументу воинов-интернационалистов цветы и венки.

Возложение цветов в Новочеркасске. Фото: пресс-служба администрации города

А в Таганроге как всегда десантники и члены их семей собрались у памятника командующему ВДВ СССР, Герою Советского Союза генералу армии В. Ф. Маргелову. В торжественной обстановке были вручены юбилейные медали и другие награды членам Союза десантников Таганрога - участникам Специальной военной операции, членам волонтерского движения «Никто, кроме нас!» в составе РОО «Союз десантников Таганрога».

Митинг десантников в Таганроге. Фото: пресс-служба администрации города

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