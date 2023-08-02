Град размером с горох выпал в Ростовской области днем 2 августа

В Ростове-на-Дону осадки пока не прошли, но был гром Фото: Александр ГЛУЗ

Утром и днем, 2 августа, местами в Ростовской области выпал град «размером с горох». По крайней мере, так утверждают жители региона в социальных сетях.

Люди сообщают, что ледяная крошка рассыпалась сегодня в Батайске, а также в хуторе Красновка и поселке Глубоком Каменского района.

Свидетельства разгула непогоды очевидцы уже опубликовали в VK. Так, например, на одном из снимков показывают сразу три крупных градины, а на кадрах загруженного видео заметно, что лед буквально усыпал участок дороги в частном секторе.

К слову, в Ростове-на-Дону осадки пока не прошли, хотя некоторое время назад был отчетливо слышен гром.

Напомним, ранее на Дону объявили штормовое предупреждение. Ливни с грозами и градом, а также ветром до 20-23 м/с ожидаются в разных территориях Ростовской области до конца суток 2 августа.

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