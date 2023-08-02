Дождь, грозу и жару прогнозируют в Ростовской области 2 августа

Температура днем составит +26-31, местами +36 Фото: Андрей АБРАМОВ

В среду, 2 августа, в Ростовской области ожидаются дожди и жара. В некоторых районах сохранится высокая пожароопасность. Предупреждения о казусах погоды поступили от управления МЧС и синоптиков.

Так, по данным спасателей, в некоторых территориях сегодня пройдут ливни с грозами, градом и ветром до 20-23 м/с. Всех просят быть предельно осторожными, если стихия все же разыграется.

В Ростовском гидрометцентре уточнили прогноз на 2 августа.

- Местами могут пройти кратковременные осадки, в отдельных районах сильный дождь. Ветер 5-10 м/с, с порывами до 12-14 м/с и 16 м/с. Температура днем составит +26-31, местами до +36, - говорится на сайте.

Пожароопасность 5 класса обещают в юго-восточных районах, 4 класса - в северо-восточных, северо-западных, центральных и юго-восточных районах Дона. В связи с этим нельзя палить костры на природе и выжигать сухую растительность.

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