Штормовое предупреждение передали в Ростовской области

Дончанам напоминают, что в непогоду не стоит забывать о мерах предосторожности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области передали штормовое предупреждение. Неблагоприятных погодных условий стоит ожидать второго августа. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Ростовской области.

- В течение суток второго августа местами по Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений, – пояснили сотрудники службы.

Синоптики обещают сильные дожди. Кроме того, велика вероятность грозы. Не исключается, по прогнозам, и выпадение града. При этом усугубляться все будет сильным ветром. При порывах его сила может достигать 20-23 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют проявлять осторожность. По возможности не выходить на улицу в период обострения непогоды. Также стоит помнить о том, что не следует находиться под деревьями и любыми легкими конструкциями.

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