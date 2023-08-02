Били палкой и швыряли камни: Появилось видео нападения пьяных женщин в купальниках на спасателя

После ЧП на пляже Волгодонска полиция проведет проверку. Фото: группа "Это Ростов!– новости Ростова-на-Дону 161" ВКонтакте

Видео нападения пьяных женщин на спасателя в Волгодонске попало Сеть. Кадры, которые возмутили жителей Дона, мгновенно облетели все городские и областные паблики в соцсетях. Ролик уже набрал десятки тысяч просмотров и сотни лайков.

ШУМНАЯ КОМПАНИЯ

"Самые суровые девушки в мире", "А потом спасатели виноваты в том, что не спасли","Дал бы им лодку" - пишут интернет-пользователи.

Как делятся очевидцы, в городе Волгодонске на пляже подвыпившие женщины шумели и мешали остальным отдыхающим. Когда дежурный спасатель попросил их не мешать другим и покинуть зону отдыха, те выполнили просьбу, но вскоре вернулись со своими мужчинами.

Женщины стали требовать от спасателя покататься на служебной лодке, но, естественно, получили отказ и стали кидаться на него с кулаками. А дальше - видео.

С ПАЛКОЙ НАПЕРЕВЕС

Начинается ролик продолжительностью дольше минуты с того, что в толпе на пляже происходит потасовка. Мужчина и женщина хватают друг друга за руки. Как вдруг камера передвигается в сторону, чтобы снять - к берегу из травы несется дама в бикини, вооруженная внушительной корягой длиной в половину собственного роста.

Она решительно бьет палкой по песку, чем пугает находящихся рядом девушек и даже на какое-то время к ней, как, видимо, и было задумано, поворачивается спасатель. Женщина пытается докричаться до работника, который отвечает за безопасность отдыхающих. Он слышит, но не отвечает. В это время к ней подбегают и пытаются отобрать палку и мужчины, и с меньшей активностью женщины.

ОТДЫХАЮЩИЕ СПЕШНО ПОКИДАЛИ ПЛЯЖ

Откуда ни возьмись в кадр прилетает чей-то пляжный тапочек: возможно, кто-то хотел так утихомирить дебош. Тем временем женщину с палкой оттесняют в воду, и она в обход подбегает к спасателю и ударяет его своим подножным орудием. Мужчина даже не пытается скрутить нападавшей руки. Только закрывает себе голову и корпус.

Тем временем в нескольких метрах отсюда разгорелась вторая точка борьбы. Две женщины схватились врукопашную. Еще одна дама в бикини рвется в бой, к разбору за катание на спасательной лодке, но ее удерживает другая.

В это время снимающий отходит подальше, и видно, как другие горожане спешно собираются, сворачивают покрывала и полотенца — им отдыха и зрелищ на сегодня точно хватит. Тут появляются новые лица: еще несколько мужчин пытаются «разрулить» конфликт, но на них тоже замахиваются корягой. Все это время от происходящего явно недоумевает большой черный пес, который лежит неподалеку от лодки.

Спасатель после нападения "отдыхающих" оказался в больнице. Фото: группа "Это Ростов!– новости Ростова-на-Дону 161" ВКонтакте

ПОЛЕТЕЛИ КАМНИ

На последнем кадре автор видео оказался уже максимально далеко от происходящего. На кадрах видно, как женщина хватает с песка камень и швыряет, целясь в рослого спасателя. Мужчина на голову выше всех, кто находится рядом на пляже — легкая мишень, но "снаряды" летят мимо. На этом ролик обрывается.

Как позже станет известно "КП-Ростов-на-Дону", один из кавалеров подошел к спасателю со спины и ударил его камнем по голове. Пришлось вызывать скорую помощь: у сотрудника диагностировали черепно-мозговую травму.

Вечером в среду, 2 августа, ситуацию прокомментировали в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.

- В дежурную часть Отдела полиции № 1 поступило сообщение о нарушении общественного порядка на городском пляже. Прибывшие полицейские установили, что между 55-летний мужчиной и двумя девушками 21 и 22 лет произошел словесный конфликт, в ходе которого фигурантки нанесли мужчине несколько ударов палкой, - рассказали в донском главке. - По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьяные женщины накинулись на спасателя после отказа покатать их на лодке

Ростовский спасатель попал в больницу после того, как пьяные женщины избили его на пляже за отказ покатать на лодке(подробнее)