Пьяные женщины накинулись на спасателя после отказа покатать их на лодке

На пляже под Ростовом женщины избили водного спасателя. Фото: группа "Это Ростов – новости Ростова-на-Дону 161" ВКонтакте

На городском пляже в Волгодонске разгоряченные жарой и алкоголем женщины устроили дебош. Вооружившись камнями и палками, они бросились на дежурившего в тот день спасателя.

«Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» узнала подробности инцидента.

ШУМНЫЙ ОТДЫХ ПЕРЕШЕЛ ВСЕ ГРАНИЦЫ

Как рассказали очевидцы, в тот день две подруги вели себя так шумно, что мешали всем остальным. Тогда дежурный спасатель попросил их покинуть зону отдыха. Женщины ушли, но ненадолго.

Обратно они вернулись с кавалерами. Подруги с ходу заявили спасателю, что хотят прокатиться на его лодке. На что получили ожидаемый отказ.

- Видимо, женщины, вжившиеся в роль «королев пляжа», не ожидали услышать «нет», - шутят местные жители.

«ОН ЛИШЬ ЗАЩИЩАЛСЯ»

Это их так разозлило, что они начали с кулаками кидаться на спасателя.

- А он – крепкий, здоровый мужик, не раз спасавший жизни, лишь защищался. Он же не мог дать им сдачи, наверное, совесть не позволила поднять на женщин руку, - рассказали очевидцы «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону».

Тем временем, не увидев со стороны мужчины отпор, женщины вовсе разошлись. Они начали хватать камни и кидать их в спасателя, затем в ход пошли палки. А вскоре к ним присоединились кавалеры.

- Один из мужчин поднял с земли большой камень и со спины ударил им по голове спасателя, - продолжает свидетель конфликта.

После этого мужчины убежали, а их подруги остались сидеть на берегу.

ДОШЛО ДО ПОЛИЦИИ И СКОРОЙ

В пресс-службе администрации Волгодонска сообщили, что на место происшествия вызвали скорую и полицию. Спасателя отвезли в больницу.

- У него диагностирована черепно-мозговая травма. На время он отстранен от работы, - сказали в городской администрации.

Полиция, в свою очередь, начала проверку. Не исключено, что в отношении дебоширов возбудят уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На видео попало, как в ростовском автобусе двое мужчин набросились на пассажира и жестоко избили его

Остальные или смотрели на происходящее, или просто отходили подальше [ВИДЕО] (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Под Ростовом массовая драка между жителями Самарского закончилась поножовщиной

Сейчас детали происшествия выясняют сотрудники полиции (подробнее)