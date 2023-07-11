В Ростовской области жители села Самарского устроили массовую драку

Двое мужчин попали в больницу, третьего доставили в отдел полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Массовая драка произошла в селе Самарском Ростовской области. Эту информацию сегодня, 11 июля, подтвердили в пресс-службе управления МВД России по донскому региону.

- По предварительным данным, поссорились трое местных жителей в возрасте от 30 до 33 лет. Двое мужчин с травмами попали в больницу, третьего доставили в отдел полиции. Сейчас проводится проверка, по ее результатами примут процессуальное решение, - прокомментировали в МВД.

Напомним, ранее в соцсетях сообщалось, что во время разборок якобы в ход пошли ножи и даже травматический пистолет. Насколько это соответствует истине, неизвестно. Предположительно, конфликт произошел из-за межи между участками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В МВД Ростова проверили сообщения об агрессивном подростке на детской площадке

Детали ситуации прояснили сотрудники патрульно-постовой службы (подробности)