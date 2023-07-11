В Ростовской области селяне поссорились из-за коров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одном из сел Азовского района давний конфликт двух семей закончился дракой, ранениями и вызовом полиции. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, конфликт между соседями возник пару лет назад.

Дело в том, что дворы Ивановых и Петровых (все имена изменены – прим. ред.) разделяла лишь узенькая тропинка.

ХРУПКИЙ МИР ДЛИЛСЯ НЕДОЛГО

Члены одной из семей держали коров и выводили их на пастбище через эту дорожку.

- Животные оставляли после себя грязь, в том числе и лепешки, - пояснил собеседник издания.

Из-за этого соседи постоянно скандалили. Дело доходило даже до драк. Кое-как, после того, как в конфликт вмешалась местная администрация, селяне помирились. Владельцы начали водить коров по другому, более длинному маршруту, и между соседями на время восстановился мир.

Но потом, либо из-за лени, либо из-за забывчивости хозяев, буренки вновь начали ходить по короткой узкой тропинке со всеми вытекающими последствиями. И тогда ссора вспыхнула с новой силой.

РАЗВЕЗЛИ ПО РАЗНЫМ БОЛЬНИЦАМ

По словам местных жителей, в тот день два брата из одной семьи стали скандалить с соседями, со стороны которых, якобы, было не меньше 10 человек.

- Один из братьев ударил ножом в грудь и живот соседа, который выяснял отношения с большой «группой поддержки» в виде родственников, - поясняют местные.

После того, как дончанин ранил соседа, он сел в машину и нажал на газ. Но в спешке не заметил брата и сбил его.

К тому времени на место приехали и полицейские, и скорая. Раненых доставили в больнице.

- Одного – в сельскую, другого – в городскую. Специально развели по разным учреждениям, чтобы они не затеяли разборки в больничных стенах, - сообщил источник издания.

Сейчас оперативники выясняют все детали конфликта.

ОФИЦИАЛЬНО

Проводится проверка

- Предварительно установлено, что между тремя местными жителями в возрасте от 30 до 33 лет произошел конфликт, в результате которого двое мужчин получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, - рассказали в донском главке. - Третий участник задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

По данному факту стражи порядка проводят проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, а также степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших. По результатам проверки полицейскими будет принято решение в соответствии с законодательством.

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