В Ростовской области мужчина с игрушечным автоматом напал на полицейских

Жителя Батайска задержали за нападение на полицейского Фото: Иван МАКЕЕВ

В Батайске Ростовской области 22-летний местный житель устроил дебош и ударил ногой сотрудника полиции. Как рассказал «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» источник издания, в тот день Иван (имя изменено — прим. Ред.) изрядно выпил и пошел бродить по улицам города.

НАПУГАЛ ПРОХОЖИХ

Причем, с собой он зачем-то взял предмет, похожий на автомат. Странный прохожий напугал горожан и они позвонили в полицию. Разбираться с Иваном приехали два напарника из патрульно-постовой службы.

Когда полицейские увидели Ивана, они попросили его положить предмет на землю. Но вместо этого мужчина вначале сказал, что автомат — игрушечный, а потом начал грубить напарникам.

Один из полицейских предупредил его, что будет вынужден применить наручники, - продолжает источник издания.

Но это лишь раззадорило хулигана. Он стал вести себя еще более вызывающе. Тогда оперативник повалили мужчину на землю и начал одевать наручники.

СКАНДАЛ ЗАКОНЧИЛСЯ ДРАКОЙ

Иван сопротивлялся, как мог. Он несколько раз ударил капитана полиции ногой по животу. Но силы были неравны, и в итоге хулигана доставили в отдел. Оперативники осмотрели оружие. Оказалось, что это — макет автомата «Калашников» с запаянным дулом. Тем не менее, мужчина все равно попал под следствие.

- В его отношении возбудили уголовное дело по части первой статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», - прокомментировала помощник прокурора Батайска Наталья Суворова.

К слову, Иван сотрудничал со следствием, извинился перед полицейским и сказал, что начал помогать детдому, чтобы загладить вину.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему в качестве наказания штраф в размере сто тысяч рублей в доход государства.

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