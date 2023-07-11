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НовостиОбщество11 июля 2023 8:18

В МВД Ростова проверили сообщения об агрессивном подростке на детской площадке

Детали ситуации прояснили сотрудники патрульно-постовой службы
Ангелина СКИБА
Ссору подростков быстро урегулировали

Ссору подростков быстро урегулировали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону проверили сообщение о якобы агрессивном подростке, который находился на детской площадке с «предметом похожим на холодное оружие». Комментарий по ситуации поступил от пресс-службы регионального управления МВД.

- Сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что между двумя юношами произошел словесный конфликт. Ребята разговаривали на повышенных тонах. При появлении наряда разногласия были урегулированы, - рассказали в донском главке полиции.

Правоохранители не сообщили о каких-либо опасных предметах в руках у молодых людей.

Напомним, инцидент произошел накануне в Железнодорожном районе донской столицы.

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