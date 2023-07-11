11 июля в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней

Во время стихии лучше держаться в отдалении от деревьев и любых легких конструкций Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

До конца дня 11 июля, а также ночью и утром 12 июля местами по Ростовской области ожидаются дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-24 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, информирует управление МЧС России по региону.

Жителей Дона просят быть осторожными в непогоду. Во время стихии лучше держаться в отдалении от деревьев, рекламных вывесок, плакатов и любых легких конструкций, которые могут упасть или сломаться от ударов ветра.

Если вы увидите на улице оборванные провода, не подходите к ним, это очень опасно. В случае перепадов электричества в домах нужно отключать все электроприборы. Сообщить о происшествии и вызвать помощь можно по номеру «112».

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