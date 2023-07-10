С 24 июля в Ростове-на-Дону снова отключат горячую воду

Полное отключение горячей воды планируют в центре Ростова-на-Дону Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители центра и Северного в Ростове-на-Дону останутся без горячей воды на период с 24 июля по 12 августа 2023 года. Ограничения будут связаны с опрессовкой коммуникаций Центральной котельной, а также ремонтом котельных № 3 и 4, сообщает компания «Ростовские тепловые сети».

Горячей воды не будет:

- в центре города в пределах улиц: Набережная реки Дон - Сиверса - Пушкинская - Соколова - Текучева - Театральный - Шолохова - 22 и 21 линии.

Горячая вода со сниженными параметрами должна поступать:

- Северный жилой массив: Капустина - Пацаева - Комарова - Стартовая - Планетная - Орбитальная - Каракумская - Королева - Космонавтов - Волкова;

- в районе «Темерник»: Лелюшенко - Миронова - Думенко;

- в районе проспекта Ленина: Нансена - Ахтарский - Текучева - Мечникова - Стадионная - Шеболдаева - Ленина - Профинтерна - Я. Галана - Ларина - Погодина - Нариманова - Нагибина - Новаторов - Врубовая - Актюбинский.

- Восстановление водоснабжения планируется с 30 июля без дополнительного оповещения. При выявлении дефектов подключение по отдельным улицам начнется по мере устранения повреждений, - уточнили в «РТС».

Напомним, опрессовку коммуникаций проводят ежегодно. Это необходимо для эффективной подготовки к отопительному сезону.

Важно: если вы увидите течь или размыв грунта, не подходите близко к опасному участку. Нужно сразу же звонить в круглосуточные диспетчерские «Ростовских тепловых сетей», «Теплокоммунэнерго» или департамента ЖКХ.

АЛЛО!

Телефон круглосуточной диспетчерской службы: (863) 234-89-44;

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