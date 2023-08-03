Под Ростовом на посту ДПС остановили черную «семерку» с оружием

Когда инспектор попросил стандартно предъявить документы, мужчина бросился наутек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда едешь по трассе, даже не догадываешься, что может твориться в салоне машины на соседней полосе. Но наметанный глаз инспектора ДПС может различить в потоке машин ту самую, которая может представлять опасность для окружающих. Так случилось и в этот раз.

Ростовские полицейские задержали в Аксайском районе иностранца, перевозившего огнестрельное оружие. Об этом сообщают в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

«ПРЕДЪЯВИТЕ ДОКУМЕНТЫ»

Поздно вечером сотрудники третьей роты отдельного батальона ДПС ГИБДД по Ростову-на-Дону дежурили на посту на Аксайском проспекте. В потоке машин инспекторы заприметили черную «семерку» и решили остановить машину для проверки документов. Водителю подали сигнал об остановке.

Во время разговора с полицейскими мужчина заметно нервничал и, в целом, вел себя подозрительно. Сотрудники Госавтоинспекции попросили мужчину предъявить документы на его ВАЗ, но вместо того, чтобы протянуть инспектору свои права, свидетельство о регистрации машины и полис ОСАГО, тот вышел из машины и попытался сбежать, бросив возле авто сумку.

НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ ПОПАЛСЯ

Но далеко убежать не удалось: полицейские задержали водителя и доставили в аксайский отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что задержанным оказался 31-летний иностранец.

Задержанного поместили под стражу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стражи правопорядка провели личный досмотр мужчины и изучили брошенную им при попытке побега сумку, в ней нашли похожий на пистолет предмет и патроны.

- По результатам криминалистической экспертизы установлено, что изъятые предметы являются огнестрельным оружием и боеприпасами к нему, которые пригодны для стрельбы, - прокомментировали в донской Госавтоинспекции. - В отношении задержанного возбуждено уголовное дело «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов.

Иностранец, оказалось, уже раньше был судим за такое же преступление, а еще за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сейчас он заключен под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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